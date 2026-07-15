La produzione è ufficialmente iniziata su Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, con la Warner Bros. che ha pubblicato il primo filmato di Andy Serkis di nuovo nel personaggio come la creatura ossessionata dagli anelli. Il breve video dietro le quinte offre un primo sguardo a Serkis sul set del film mentre setaccia la sceneggiatura e chiede a un assistente di produzione nelle vicinanze: “Con cosa inizieremo?” Azione!. “È un ottimo punto di partenza”, dice Serkis. Indossando una tuta di cattura del movimento, poi si abbassa in un’accovacciata simile a un ragno, piega le spalle e arriccia le labbra nel famoso ringhio selvaggio del personaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum” inizia le riprese. Rilasciato il primo filmato dal set con Andy Serkis in tuta di ‘cattura movimento’

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The Hunt for Gollum Begins | Middle-earth Prepares with Original Songs | No Copyright

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Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, al via le riprese: Andy Serkis offre un primo sguardo dietro le quinte (VIDEO)Le riprese del nuovo capitolo de Il Signore degli Anelli sono ufficialmente iniziate tra le montagne neozelandesi, sotto la guida di Andy Serkis. comingsoon.it

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