Andy Burnham è stato eletto leader dei Laburisti britannici, succedendo a Keir Starmer, e lunedì assumerà anche la carica di primo ministro. Era l’unico candidato in corsa e il partito si è unito intorno a lui dopo mesi di divisioni interne.

Era l'unico candidato e il partito si è compattato su di lui dopo mesi di divisioni: lunedì prenderà il posto di Starmer come primo ministro Andy Burnham è stato eletto leader dei Laburisti britannici al posto di Keir Starmer, e lunedì lo sostituirà anche come primo ministro. Il passaggio non è immediato perché nel frattempo il primo ministro uscente Starmer, che in questi giorni è in visita in Ucraina, dovrà rimettere il mandato a re Carlo, che a quel punto incaricherà Burnham di formare un nuovo governo. Nel Regno Unito il primo ministro è il leader del partito che ha vinto le elezioni: se il partito cambia leader cambia pure il primo ministro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Andy Burnham è il nuovo leader dei Laburisti britannici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Andy Burnham Next Starmer Exit Opens Labour Power Race

Notizie e thread social correlati

Andy Burnham ha ricevuto un ampio sostegno dai deputati Laburisti e quasi sicuramente diventerà leader del partitoAndy Burnham ha ottenuto il sostegno di 322 deputati su 402 all’interno del Partito Laburista.

Gb, Andy Burnham pronto per Downing Street: da Trump a Putin e Xi, cosa ne pensano i grandi leaderAndy Burnham si appresta a diventare leader del Partito Labour e primo ministro britannico, pronto a sostituire Keir Starmer.

Temi più discussi: Il Labour sceglie Burnham come prossimo leader e futuro premier britannico; Andy Burnham ha ricevuto un ampio sostegno dai deputati Laburisti e quasi sicuramente diventerà leader del partito; Uk, via libera per Burnham a Downing Street: l’ultimo rivale si ritira; Starmer dà l’addio a Downing Street, oggi si insedia Andy Burnham.

Abbiamo spiegato chi è Andy Burnham, il più probabile successore di Keir Starmer, che si è dimesso come primo ministro britannico x.com

'Perché è importante Andy Burnham sarà il primo PM laburista e cooperativo del Regno Unito' reddit

Da lunedì cambio della guardia a Downing Street, Burnham lima il discorso e Starmer fa le valigieSi conclude il lungo iter per l'avvicendamento a capo del Labour, con l'ex sindaco di Manchester, ora deputato, pronto a sostituire il premier uscente nel governo di Sua Maestà, all'insegna di delocal ... rainews.it

Andy Burnham è il nuovo leader dei Laburisti britanniciEra l'unico candidato e il partito si è compattato su di lui dopo mesi di divisioni: lunedì prenderà il posto di Starmer come primo ministro ... ilpost.it