Andy Burnham ha ottenuto il sostegno di 322 deputati su 402 all’interno del Partito Laburista. Se nessun altro candidato si presenterà, sarà ufficialmente nominato leader del partito e il 20 luglio assumerà anche la carica di primo ministro. Burnham è considerato il principale rivale del dimissionario primo ministro in carica. La candidatura sembra ormai certa, dato che nessun altro ha annunciato ufficialmente la propria candidatura.

Andy Burnham, il principale rivale del primo ministro britannico dimissionario Keir Starmer nel partito Laburista, ha ricevuto l’appoggio di 322 deputati su 402: se nessun altro si candiderà, come previsto, Burnham diventerà il leader del partito e il prossimo 20 luglio anche nuovo primo ministro. Per potersi candidare come leader del partito Laburista, ogni candidato deve ottenere il sostegno di almeno il 20 per cento dei suoi deputati, cioè più di 81: a Burnham quindi manca solo un seggio per raggiungere i 323 necessari affinché diventi matematicamente impossibile per un rivale candidarsi. Alcuni parlamentari Laburisti hanno già detto di non aver potuto votare, e che sosterranno Burnham una volta rientrati in parlamento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Andy Burnham ha ricevuto un ampio sostegno dai deputati Laburisti e quasi sicuramente diventerà leader del partito

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