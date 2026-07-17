Il palazzo ducale di Andria torna a essere un polo culturale, con la riqualificazione che lo trasforma in un punto di riferimento per la comunità. Il progetto, premiato con il riconoscimento Urbanistica 2026, sarà consegnato a novembre. La ristrutturazione permette di valorizzare la memoria storica dell’edificio, integrandola con le esigenze attuali della città. La trasformazione mira a rendere il palazzo uno spazio vivo e aperto alla collettività.

Di seguito il comunicato: Un antico palazzo che torna a essere cuore pulsante della cultura cittadina, capace di mettere in dialogo la memoria storica con le esigenze contemporanee della comunità. È il progetto “Palazzo Ducale: cultura e rinascita tra Castel del Monte, centro storico e periferia”, promosso dal Comune di Andria e annunciato tra i vincitori a livello nazionale – nella categoria “Progetti e cantieri” – del Premio Urbanistica 2026, il riconoscimento promosso dalla storica rivista dell’Inu e assegnato ogni anno nell’ambito di Urbanpromo, la grande rassegna nazionale che mette ogni anno a confronto i massimi esperti del settore. Il premio sarà consegnato nel corso della 23ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese, in programma dal 10 al 13 novembre presso l’Innovation Center della Fondazione CR Firenze. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Andria: palazzo ducale rinasce come polo culturale, il Comune vince il premio urbanistica 2026 Consegna a novembre

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Argomenti più discussi: Premio Urbanistica 2026 al Comune di Andria per il progetto Palazzo Ducale: cultura e rinascita tra Castel del Monte, centro storico e periferia; Presentato il calendario eventi Altamura 2026 in scena; MODUGNO – Risonanze Civiche – Da martedì 21 luglio parte la rassegna dell’associazione Unisono, tra spettacolo, partecipazione civica e valorizzazione del patrimonio storico cittadino; Cisternino: festival internazionale delle bande musicali, stasera Pinocchio con Francesco Pannofino.

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