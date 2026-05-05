Museo interattivo e mediateca digitale | il palazzo storico del Comune diventa un polo culturale

L’Unione dei Comuni Valle Savio e il Comune di Mercato Saraceno hanno firmato una convenzione che riguarda la gestione e la promozione del primo piano di un edificio storico annesso al palazzo comunale. L’obiettivo è trasformare lo spazio in un museo interattivo e mediateca digitale. Questa decisione mira a valorizzare l’immobile e a creare un centro culturale aperto al pubblico.

L’Unione dei Comuni Valle Savio e il Comune di Mercato Saraceno hanno approvato la convenzione che disciplina la gestione, la valorizzazione e la promozione del primo piano dell’edificio storico annesso al palazzo comunale, segnando un passaggio fondamentale per rendere pienamente operativo uno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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