Un Palazzo di Libri prosegue a Palazzo Ducale con Dario Fabbri e il suo Il destino dei popoli

Mercoledì 6 maggio alle 18:30 si terrà un nuovo incontro nella rassegna “Un Palazzo di libri” presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. L’appuntamento prevede la presenza dell’autore Dario Fabbri, che presenterà il suo libro intitolato “Il destino dei popoli”. La manifestazione è curata da Nadia Terranova ed Elisabetta Pozzi.

Nuovo appuntamento con la rassegna “Un Palazzo di libri” a cura di Nadia Terranova ed Elisabetta Pozzi: mercoledì 6 maggio alle 18:30, presso la Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale, incontro con Dario Fabbri e il suo “Il destino dei popoli. Come l’umanità ha fatto storia e creato il.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Luciano Canfora a Palazzo Ducale per il secondo appuntamento del ciclo “Un Palazzo di libri”C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Canfora...

La rassegna "Un Palazzo di libri" prosegue con Pietro Grasso e il maxiprocesso a Cosa NostraL’ex presidente del Senato e magistrato Pietro Grasso sarà a Genova per partecipare – mercoledì 25 febbraio, ore 18:30, Sala del Maggior Consiglio –...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Marianna Aprile a Palazzo Ducale presenta La promessa; Marianna Aprile oggi a Palazzo Ducale con il suo libro. Poi arriveranno Fabbri, Vilkas, Scurati, Maraini e Ardone; Salis: pari opportunità? Alle donne serve un ministero per le uguali probabilità tra uomini e donne; La Guerriera dei libri.

Pozzuoli tra libri e cultura, alla scoperta di Palazzo ToledoNapoli – Nuovo appuntamento nell’ambito dell’evento Pagine Libere, un viaggio tra libri e cultura, rassegna promossa dal Comune di Pozzuoli insieme a Lunaria Onlus e al Gruppo Archeologico Kyme, con ... laprovinciaonline.info

Un’estate di libri. Palazzo Leggenda sotto le stelleEMPOLIAppuntamenti all’aria aperta, eventi per tutti i gusti e tante occasioni per scoprire storie nuove e divertirsi insieme. Da via Paladini, cuore di Palazzo Leggenda, fino alle piazze, ai parchi e ... lanazione.it

ACIREALE – AL VIA DOMANI IL MAGGIO DEI LIBRI: SI PARTE CON “LA META LONTANA DEL PASSATO” DI ALFONSO SCIACCA Prenderà il via domani, martedì 5 maggio alle ore 18.00, presso la Sala Galatea del Palazzo di Città di Acireale, la nuova edizi - facebook.com facebook