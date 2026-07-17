andrea pensi nuovo garante dei detenuti

L’avvocato Andrea Pensi è stato nominato nuovo Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, sostituendo l’avvocato Giuseppe Caforio. La nomina è stata ufficializzata di recente.

L’avvocato Andrea Pensi è il nuovo Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Sostituisce l’avvocato Giuseppe Caforio. La sua nomina è stata ufficializzata dalla presidente dell’Assemblea legislativa regionale, Sarah Bistocchi, che, a conclusione dell’iter legislativo. Al nuovo garante regionale per i detenuti, le congratulazioni del segretario nazionale per l’Umbria del Sappe, Fabrizio Bonino: "Sono certo che saprà svolgere questo delicato incarico con la competenza e passione e gli auguro fin d’ora un buon lavoro, nella piena disponibilità al confronto e alla collaborazione da parte di tutta la polizia penitenziaria che mi onoro di rappresentare con il Sindacato più rappresentativo del Corpo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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