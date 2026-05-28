La garante dei diritti dei detenuti | Sovraffollamento al 180 percento e dramma suicidi

Notizia in breve

La casa circondariale di Lecce ospita attualmente 1.419 detenuti, in presenza di una capienza ufficiale molto inferiore, con un sovraffollamento stimato al 180 percento. Recentemente, due giovani detenuti stranieri di 26 e 35 anni si sono tolti la vita, portando l’attenzione sulla grave condizione della struttura. La garante dei diritti dei detenuti ha evidenziato come il sovraffollamento e le condizioni di vita precarie contribuiscano a una situazione che si traduce anche in un aumento dei casi di suicidio tra i detenuti.