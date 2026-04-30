Caserta martedì la relazione annuale del Garante campano dei detenuti

Martedì 5 maggio alle 16 si terrà presso la Biblioteca del Palazzo una relazione pubblica del Garante campano dei detenuti. L’appuntamento, previsto per il pomeriggio, prevede la presentazione di dati e informazioni aggiornate sulla condizione delle persone ristrette nella regione. La sessione sarà aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti. La relazione rappresenta un momento di confronto sulle questioni legate al sistema penitenziario locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 5 maggio 2026, alle ore 16.00, presso la Biblioteca del Palazzo Vescovile, in Piazza Duomo 11 a Caserta, sarà presentata la Relazione annuale 2025 del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, Samuele Ciambriello, realizzata con la collaborazione dell’ Osservatorio Regionale sulla detenzione. Nel corso della presentazione emergerà come il territorio casertano rappresenti uno snodo centrale per comprendere lo stato complessivo dell’esecuzione penale e della presa in carico delle fragilità in Campania. Il dossier territoriale evidenzia criticità...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta, martedì la relazione annuale del Garante campano dei detenuti Notizie correlate Frigoriferi rimossi dalle celle, il garante dei detenuti campano: "Decisione incomprensibile e pericolosa"Critica netta alla nuova disposizione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) da parte del garante dei detenuti della Campania,... Garante disabilità, prima relazione annuale in ParlamentoPresentata al Parlamento la prima relazione annuale dell’autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Caserta. Atti persecutori ai danni di una 33enne cosentina: 28enne arrestato e posto ai domicilari; Infiltrazioni mafiose, sciolti i Comuni di Pagani e Arienzo: stop alle elezioni. Caserta. Atti persecutori ai danni di una 33enne cosentina: 28enne arrestato e posto ai domicilariNel corso della serata di martedì 21 aprile, a Caserta, i carabinieri della locale Stazionehanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura ... teleradio-news.it Caserta, minacce e vessazioni dopo la fine della relazione: 27enne ai domiciliariCaserta - La fine di una relazione trasformata, secondo gli inquirenti, in una sequenza di comportamenti persecutori: così è scattato il provvedimento ... pupia.tv Caserta delle meraviglie La Reggia di Caserta, Patrimonio UNESCO dal 1997 insieme all’Acquedotto Carolino e al complesso di San Leucio, è una delle residenze reali più grandi e affascinanti al mondo. Un luogo capace di incantare con il suo maestoso p - facebook.com facebook