Anche gli arbitri piangono | Vincic in lacrime per la designazione

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fischietto sloveno Slavko Vincic si è commosso durante l'annuncio della sua designazione come arbitro della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. La scena si è verificata al momento della comunicazione da parte di Pierluigi Collina, con Vincic che si è commesso in lacrime. La scelta è stata ufficializzata durante la cerimonia di presentazione delle designazioni arbitrali.

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Sarà Slavko Vincic l'arbitro della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina: il fischietto sloveno si è commesso al momento dell'annuncio di Pierluigi Collina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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