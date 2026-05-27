La procura ha aperto un’indagine riguardante i voti assegnati ai direttori di gara e le modifiche nelle designazioni degli osservatori. L’inchiesta si concentra su presunte irregolarità e possibili manipolazioni nelle procedure di valutazione degli arbitri. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sulle eventuali accuse. La questione si inserisce in un quadro di indagini più ampio che riguarda il settore arbitrale, già sotto scrutinio per altre vicende.

Milano – Nuove ombre nel mondo arbitrale, già in stato confusionale dopo l'inchiesta della Procura di Milano e le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi (indagato con l'accusa di frode sportiva) e non ultimo, il parere negativo del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni sulla proposta di "commissariamento". L'ultima istanza, che mette in agitazione il designatore ad interim Dino Tommasi, segue quelle di un avvocato veronese e soprattutto di ex associati Aia dopo episodi di campo dubbi e vicende interne poco trasparenti, è di pochissimi giorni fa e prende spunto da quanto accaduto nell'ultimo turno di campionato. L’ultimo polverone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arbitri, aperta inchiesta sui voti ai direttori di gara e sui cambi di designazione degli osservatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arbitri, altri sei esposti alla Procura di Milano: si allarga l’inchiesta sui direttori di gara. Che cosa sta succedendoL'inchiesta giudiziaria sui direttori di gara si amplia con l'esposizione di altri sei arbitri alla Procura di Milano.

Barcellona presenta un reclamo UEFA fresco sui direttori di gara della Champions League.Il club di calcio ha presentato un reclamo ufficiale all'UEFA riguardo alle decisioni degli arbitri durante le ultime partite di Champions League.

Temi più discussi: L’Inter ne uscirebbe devastata, Saviano e l’inchiesta arbitri: Tutto per fermare le indagini; Arbitri, Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Saviano: Inchiesta arbitri, l’Inter ne uscirebbe devastata. È stato fatto di tutto per fermare l’inchiesta Lo scrittore su Instagram: Pare non ci siano riusciti, vedremo e verificheremo nelle prossime settimane. Finche il calcio milanese non subirà veri processi, non; Inchiesta ferma, AIA: Brunelli o Di Sebastiano per il commissariamento.

Arbitri, aperta inchiesta sui voti ai direttori di gara e sui cambi di designazione degli osservatoriLa Procura federale accoglie l’esposto presentato (anche al pm Ascione) dalla Sezione AIA di L’Aquila che denuncia sospette irregolarità sulle valutazioni dell’ultima giornata di campionato al fine ... sport.quotidiano.net

Arbitri, l'ultima denuncia: Voto negativo a Ferrieri Caputi indotto dall'alto. Si muove la ProcuraSotto osservazione l’ultima giornata del campionato 2025-26: Alfonsi, nell'esposto, denuncia cambi a suo parere sospetti nelle designazioni degli osservatori arbitrali, le figure che per l’Aia assegna ... gazzetta.it

Inchiesta sugli arbitri, ascoltato Ivan Zazzaroni: nuova testimonianza sul caso delle designazioni VAR. Il giornalista ha fornito la sua versione sui presunti condizionamenti nelle designazioni arbitrali e sulle pressioni alla sala VAR, mentre l’indagine prosegue x.com