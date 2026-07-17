Per la prima volta in 113 edizioni, una tappa del Tour de France è stata accorciata a causa delle alte temperature. Il caldo intenso ha influenzato i ciclisti, portando le squadre a impiegare diverse risorse per raffreddarli. La corsa, la più importante del ciclismo su strada, si svolge in condizioni climatiche estreme che hanno richiesto questa modifica al percorso. La problematica del calore si sta facendo sempre più presente in questa edizione.

Per la prima volta in 113 edizioni del Tour de France una tappa è stata accorciata per il caldo. Si sta parlando molto del caldo al Tour, la più prestigiosa corsa a tappe di ciclismo, perché i ciclisti ne sono molto influenzati, le squadre per raffreddarli usano molte risorse e le soluzioni non sono facili. Anche perché la gran parte delle corse di ciclismo più importanti si svolgono nell’Europa occidentale, dove a giugno le temperature sono state di 3,06 °C al di sopra della media degli ultimi decenni. La nona tappa del Tour, da Malemort a Ussel, nella Francia centrale, sarebbe dovuta essere lunga 185,5 chilometri, ma è diventata di 155,5. Lo ha deciso la società che organizza la corsa, la Amaury Sport Organisation (ASO), vista una «ondata di caldo eccezionalmente intensa» prevista e poi verificatasi il 12 luglio in quella zona. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Anche al Tour de France si patisce il gran caldo

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