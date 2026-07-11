tour de france anche oggi arrivo in volata mago merlier si regala il brindisi a bordeaux

Notizia in breve

A Bordeaux, un velocista belga di 33 anni ha vinto la tappa del Tour de France in volata. La corsa si è conclusa con uno sprint, dopo che il percorso ha visto il passaggio della tempesta Pogacar. È il secondo successo di questa edizione per il corridore, noto come il Mago Merlier. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la tendenza della giornata.