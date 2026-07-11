Tour de France anche oggi arrivo in volata Mago Merlier si regala il brindisi a Bordeaux
A Bordeaux, un velocista belga di 33 anni ha vinto la tappa del Tour de France in volata. La corsa si è conclusa con uno sprint, dopo che il percorso ha visto il passaggio della tempesta Pogacar. È il secondo successo di questa edizione per il corridore, noto come il Mago Merlier. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la tendenza della giornata.
Passata la tempesta Pogacar, quel che resta del Tour prova a ritrovare normalità: a Bordeaux volata dev’essere e volata è. Normale anche che a vincere sia Tim Merlier detto il Mago, belga di 33 anni: nel settore velocità è il più quotato. Quarto successo in Francia, pareggiato il conto al Giro: lo festeggia col gesto di chi si toglie la polvere dalle spalle. Alle sue spalle il più deluso è il connazionale Philipsen, troppo ingolfato per sfruttare l’enorme servizio resogli da Van der Poel. Oggi identico spartito a Bergerac, di montagne vere si tornerà a parlare martedì, dopo la giornata più attesa da un gruppo spremuto dalla canicola, quella di riposo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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