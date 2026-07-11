Tour de France anche oggi arrivo in volata Mago Merlier si regala il brindisi a Bordeaux

Da sport.quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Bordeaux, un velocista belga di 33 anni ha vinto la tappa del Tour de France in volata. La corsa si è conclusa con uno sprint, dopo che il percorso ha visto il passaggio della tempesta Pogacar. È il secondo successo di questa edizione per il corridore, noto come il Mago Merlier. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la tendenza della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Passata la tempesta Pogacar, quel che resta del Tour prova a ritrovare normalità: a Bordeaux volata dev’essere e volata è. Normale anche che a vincere sia Tim Merlier detto il Mago, belga di 33 anni: nel settore velocità è il più quotato. Quarto successo in Francia, pareggiato il conto al Giro: lo festeggia col gesto di chi si toglie la polvere dalle spalle. Alle sue spalle il più deluso è il connazionale Philipsen, troppo ingolfato per sfruttare l’enorme servizio resogli da Van der Poel. Oggi identico spartito a Bergerac, di montagne vere si tornerà a parlare martedì, dopo la giornata più attesa da un gruppo spremuto dalla canicola, quella di riposo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Brindisi.

tour de france anche oggi arrivo in volata mago merlier si regala il brindisi a bordeaux
© Sport.quotidiano.net - Tour de France, anche oggi arrivo in volata. Mago Merlier si regala il brindisi a Bordeaux
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

È già il Tour de France 2026 di Jonas Vingegaard

Video È già il Tour de France 2026 di Jonas Vingegaard ??

Notizie e thread social correlati

Ordine d’arrivo Tour de France 2026, settima tappa: volata imperiale di Merlier a BordeauxTim Merlier della Soudal Quick-Step ha vinto la settima tappa del Tour de France 2026, corsa tra Hagetmau e Bordeaux, lunga 175,1 chilometri.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: mago Merlier non sbaglia e conquista BordeauxOggi un corridore ha vinto la tappa a Bordeaux, completando il percorso senza errori.

Temi più discussi: Tour de France, oggi la quinta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026, Merlier vince la 7^ tappa, Pogacar in maglia gialla; Tutti gli arrivi in salita: ecco dove si deciderà il Tour de France 2026; Tadej Pogacar ha stravinto la sesta tappa del Tour de France.

tour de france tour de france ancheTour de France, oggi settima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)Tour de France, oggi settima tappa: il percorso. Nellafrazione odierno i corridori risaliranno verso nord dopo una bella escursione nei Pirenei. Partiranno da Hagetmau per risalir ... adnkronos.com

tour de france tour de france ancheTour de France: squadre, corridori partecipanti e i ritiratiLa 113^ edizione del Tour de France promette spettacolo. Non bastava Tadej Pogacar, fenomeno generazionale bi-campione in carica e alla ricerca del record di cinque successi nella corsa, non bastava i ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web