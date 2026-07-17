Un uomo agli arresti domiciliari è stato arrestato per aver nascosto due pistole e munizioni in casa. Le armi, detenute illegalmente, erano state occultate dopo un precedente arresto. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri e l’uomo è stato trasferito nel carcere di Benevento.

Le armi, complete di munizioni, erano detenute illegalmente e sarebbero state occultate dopo un precedente arresto. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Benevento. AMOROSI – Era sottoposto al regime della detenzione domiciliare da oltre un anno, ma all’interno della propria abitazione avrebbe nascosto due pistole complete del relativo munizionamento. Per questo motivo un uomo è stato arrestato nel corso della notte dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Secondo quanto riferito in una nota dell’Arma, i militari hanno eseguito un’accurata perquisizione domiciliare, al termine della quale sono riusciti a individuare e recuperare le due armi, detenute illegalmente e abilmente occultate all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Amorosi, due pistole nascoste in casa mentre è ai domiciliari: arrestato

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