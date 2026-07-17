Durante la notte, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno arrestato un uomo agli arresti domiciliari da oltre un anno. In casa, sono state trovate due pistole nascoste tra gli effetti personali. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nessun dettaglio è stato fornito sull’identità dell’arrestato o sulle circostanze precise del ritrovamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN), durante la scorsa notte hanno tratto in arresto un uomo che già si trovava in regime di detenzione domiciliare da oltre un anno, poiché dopo un’accurata perquisizione hanno rinvenuto, presso la sua abitazione, due pistole complete del relativo munizionamento, illegalmente detenute. L’uomo era stato legittimo possessore delle due armi, ma a seguito del suo arresto eseguito da parte degli stessi Carabinieri, che lo avevano stanato dopo un periodo di latitanza, aveva omesso di consegnarle. Gli uomini della Benemerita non avevano mai dimenticato la presenza di quelle due armi “scomparse” e stanotte, grazie alla tenacia dei militari operanti, sono state recuperate, nonostante fossero state abilmente occultate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ai domiciliari da oltre un anno, in casa aveva due pistole: nuovo arresto

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Multi SubShe died of heartbreak. She woke up and chose violence.

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