Durante la notte, i Carabinieri hanno arrestato un uomo che si trovava già in regime di detenzione domiciliare da più di un anno. L’arresto è stato effettuato nell’ambito di un’operazione che ha portato alla scoperta di due pistole detenute illegalmente. L’uomo è stato portato in carcere, e le armi sono state sequestrate. Nessuna informazione è stata fornita sul luogo esatto dell’arresto o su eventuali altri dettagli dell’operazione.

Durante la notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno tratto in arresto un uomo che già si trovava in regime di detenzione domiciliare da oltre un anno. L’uomo, dopo un’accurata perquisizione nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di due pistole e del relativo munizionamento. Le armi erano detenute illegalmente. Già in passato, l’uomo era stato legittimo possessore delle due armi, mai consegnate nonostante gli arresti domiciliari. Questa notte è stato tradotto alla Casa Circondariale di Benevento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Comunicato Stampa Diffusa la sintesi del tavolo del 23 giugno con le forze del campo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Amorosi, detenzione illegale di due pistole: arrestato

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