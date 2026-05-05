Il tribunale di Ashkelon ha deciso di prolungare di sei giorni la detenzione di due attivisti coinvolti nella Global Sumud Flotilla. La richiesta è arrivata dalla Polizia israeliana, che ha ritenuto opportuno mantenere gli attivisti in carcere. La difesa ha invece definito illegale l’arresto, contestando le modalità dell’intervento delle autorità. La vicenda riguarda il proseguimento delle misure di detenzione nei confronti dei due attivisti.

Il tribunale di Ashkelon ha accolto la richiesta della Polizia israeliana e ha approvato una proroga di sei giorni della detenzione di due attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Abu Keshek e Thiago Avila. A darne notizia è il sito di Haaretz spiegando che i due resteranno in carcere almeno fino a domenica prossima. Il brasiliano Avila e Abu Keshek, cittadino spagnolo-svedese di origine palestinese, sono considerati i leader della missione destinata a rompere il blocco navale imposto da Israele alla Striscia di Gaza e per questo sono gli unici due detenuti in Israele sui 172 intercettati dalla marina militare al largo di Cereta la scorsa settimana.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Israele, attivisti della Flotilla restano in carcere: detenzione prorogata. La difesa: “Arresto illegale”

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