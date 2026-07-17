Amichevoli estive Serie A | calendario dell’emittente di luglio e agosto

Da forzazzurri.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra luglio e agosto, le squadre di Serie A giocheranno numerose amichevoli internazionali. Il calendario estivo include diverse partite di preparazione, con incontri programmati in più paesi. Le squadre si preparano per i primi impegni ufficiali della nuova stagione.

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L’estate del calcio italiano sarà accompagnata da un calendario ricco di amichevoli internazionali. Tra luglio e agosto, le squadre della prossima Serie A inizieranno la preparazione in vista dei primi appuntamenti ufficiali. Sky Sport e NOW trasmetteranno numerosi test che vedranno protagoniste Inter, Juventus e Milan. Per il Napoli, invece, le gare estive saranno disponibili su Sky Primafila in modalità pay per view. Il programma prenderà il via il 18 luglio con Basilea-Juventus. Una settimana più tardi, il 25 luglio, i bianconeri affronteranno lo Standard Liegi. Nella stessa giornata sarà in programma anche Celtic-Milan. Il 26 luglio toccherà all’Inter, impegnata contro il Karlsruhe. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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