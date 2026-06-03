Juventus tournée in giro per il mondo | ufficiale il calendario delle amichevoli estive

La Juventus ha annunciato il calendario delle amichevoli estive per la stagione 202627. La tournée internazionale si svolgerà in Europa, Asia e Oceania, con diverse partite programmate. La squadra di Luciano Spalletti partirà subito dopo la fine dell'annata sportiva per affrontare incontri preparatori di pre-stagione. Il programma include incontri con club di varie nazioni e si svolgerà nel periodo estivo, prima dell'inizio ufficiale delle competizioni ufficiali.

La Juventus ha già tracciato la rotta verso la stagione 202627. Conclusa l'annata sportiva, il club bianconero ha ufficializzato un ricco programma di amichevoli internazionali che accompagnerà la squadra di Luciano Spalletti durante l'estate, tra Europa, Asia e Oceania.Cinque gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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