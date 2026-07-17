Ambulatorio gestito da ostetriche per gravidanze a basso rischio
È stato avviato alle Scotte un nuovo percorso dedicato alle gravidanze a basso rischio, chiamato BRO-Basso rischio ostetrico. Il servizio è gestito direttamente da ostetriche e si rivolge a donne con gravidanze considerate a basso rischio, offrendo un percorso ospedaliero autonomo. La procedura prevede che le ostetriche seguano le future mamme durante le visite e le cure, senza la necessità di coinvolgere direttamente altri specialisti.
Alle Scotte è stato implementato il servizio BRO-Basso rischio ostetrico, percorso ospedaliero dedicato alle gravidanze a basso rischio, a gestione autonoma da parte delle ostetriche. Il servizio è attivo all’interno della Ginecologia e Ostetricia diretta dal professor Errico Zupi. "Il modello Bro rappresenta un passo in avanti nell’ottica dell’appropriatezza delle cure – commenta la dottoressa Miranda Lo Presti, coordinatrice ostetrica di Area nascita –. Questo modello di assistenza con continuità delle cure permette di intercettare più precocemente ogni deviazione dalla norma". L’accesso al percorso Bro avviene tramite una prima visita all’ambulatorio dedicato (prenotabile tramite Cup allo 0577 767676). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Multi SubTop surgeon forced into OB, woke Karma System—now hospital begs.
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