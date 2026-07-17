ambulatorio gestito da ostetriche per gravidanze a basso rischio

Notizia in breve

È stato avviato alle Scotte un nuovo percorso dedicato alle gravidanze a basso rischio, chiamato BRO-Basso rischio ostetrico. Il servizio è gestito direttamente da ostetriche e si rivolge a donne con gravidanze considerate a basso rischio, offrendo un percorso ospedaliero autonomo. La procedura prevede che le ostetriche seguano le future mamme durante le visite e le cure, senza la necessità di coinvolgere direttamente altri specialisti.