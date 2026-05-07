Hantavirus sulla nave da crociera l'Oms | Possibili altri casi ma il rischio per la popolazione resta basso
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso un comunicato in merito a un caso di hantavirus rilevato a bordo di una nave da crociera. Secondo le autorità sanitarie, potrebbero esserci altri casi collegati, ma il rischio per i passeggeri e l'equipaggio rimane basso. Il direttore generale dell'OMS ha confermato che sono in corso ulteriori verifiche e monitoraggi per valutare la presenza di eventuali nuovi contagi.
Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha spiegato che dati i lunghi tempi di incubazione nei prossimi giorni potrebbero essere segnalati nuovi casi di infezione dal ceppo Andes dopo il focolaio di hantavirus attualmente in corso sulla nave MV Hondius. Tuttavia, l'Oms ha rassicurato che il rischio per la popolazione resta basso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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