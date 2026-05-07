Hantavirus sulla nave da crociera l'Oms | Possibili altri casi ma il rischio per la popolazione resta basso

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso un comunicato in merito a un caso di hantavirus rilevato a bordo di una nave da crociera. Secondo le autorità sanitarie, potrebbero esserci altri casi collegati, ma il rischio per i passeggeri e l'equipaggio rimane basso. Il direttore generale dell'OMS ha confermato che sono in corso ulteriori verifiche e monitoraggi per valutare la presenza di eventuali nuovi contagi.