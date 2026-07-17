Ambra Angiolini ha dichiarato che sua figlia Jolanda ha riempito il vuoto che cercava di colmare con la bulimia. La cantante e attrice ha raccontato di aver iniziato a soffrire di questo disturbo alimentare a 13 anni, durante le riprese dell’ultima puntata di un noto programma televisivo. Due anni fa aveva già spiegato che Jolanda aveva reso la sua pancia un luogo accogliente e pieno, colmando un vuoto interiore.

Ambra, che ha iniziato a soffrire di bulimia a 13 anni («Se guardo l'ultima puntata di Non è la Rai ero nel pieno della malattia), già due anni fa parlando della primogenita aveva dichiarato: «Jolanda ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra (.) ha riempito un vuoto. Quando me lo sono trovata dentro la pancia ho sentito che quel pezzo d’amore che cercavo ovunque in realtà era dentro di me». Ora l’attrice, ospite di Stories, ha aggiunto che il cammino verso la guarigione passa anche dal sentirsi accolti e sostenuti: «Si guarisce quando si ha la sensazione che nessuno ti lascerà sola a causa di questa malattia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ambra Angiolini: «Mia figlia Jolanda ha riempito il vuoto che cercavo di colmare con la bulimia. Le ferite non si rimettono a posto, ci si costruisce sopra»

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