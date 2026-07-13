L’attrice ha raccontato di aver affrontato un periodo di bulimia, spiegando che sua figlia ha scoperto il suo problema e le è stata vicina. In un’intervista, ha descritto come questa scoperta abbia portato a un cambiamento e a un aiuto reciproco. La testimonianza è stata rilasciata nell’ambito di un ciclo di interviste di Sky TG24 dedicato a figure del mondo dello spettacolo.

Ambra Angiolini si è aperta in un’intervista e ha parlato del difficile momento in cui ha affrontato la bulimia. Ambra Angiolini torna a raccontarsi con grande sincerità e lo fa nel nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste di Sky TG24 dedicato ai protagonisti del mondo dello spettacolo. Nello speciale “Ambra Angiolini – Amarsi un po’”, in onda su Sky TG24 e successivamente su Sky Arte, l’attrice ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua vita, affrontando senza reticenze temi profondi come la malattia, il dolore, la maternità e il percorso che l’ha portata ad accettare se stessa. L’intervista offre il ritratto di una donna che, dopo tanti anni trascorsi sotto i riflettori, sceglie ancora una volta di mostrarsi autentica, condividendo riflessioni personali che vanno ben oltre la carriera artistica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - Ambra Angiolini e la bulimia: “Mia figlia ha trovato un terremoto dentro di me e ha iniziato ad aiutarmi”

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