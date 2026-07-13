Ambra Angiolini ha annunciato di aver sofferto di bulimia per diversi anni. Ha spiegato che sua figlia Yolanda le è stata vicina e le ha dato supporto durante il percorso di recupero. La cantante e attrice ha condiviso questa esperienza pubblicamente, sottolineando il ruolo importante della figlia nel suo processo di guarigione. Non sono stati forniti dettagli sulla durata del trattamento o sui metodi utilizzati.

Ambra Angiolini torna a parlare della bulimia di cui è stata malata per anni e del ruolo che ha avuto la figlia Yolanda nel suo percorso di guarigione. L’attrice lo fa nel corso della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste ai protagonisti dello spettacolo di Sky TG24, che andrà in onda oggi, lunedì 13 luglio, alle 21, dal titolo “ Ambra Angiolini – Amarsi un po’ ”. “È una malattia, e nessuno di noi sceglie di ammalarsi, ma tutti vorremmo guarire”, dichiara l’artista parlando del disturbo alimentare di cui ha sofferto. “A un certo punto ho smesso di avere paura del cibo, ho iniziato a cercarlo e poi a fermarmi, a digerire tutto e a dirmi: non succederà niente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ambra Angiolini e la bulimia: “Mia figlia Yolanda mi ha aiutato da dentro”

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