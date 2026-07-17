Altro ok di Chivu a Spence ora serve accelerare | l' Inter si avvicina al Tottenham

L'Inter ha ottenuto l'ok di Chivu per Spence, ma ora bisogna accelerare. La squadra si sta avvicinando al Tottenham per concludere la trattativa, dopo aver perso un titolare e visto sfumare le due alternative all’ultimo momento. La situazione si fa urgente, soprattutto considerando che il ritiro è già iniziato e le tempistiche si stanno stringendo.

La fretta è cattiva consigliera, si sa, nella vita come nel calciomercato. Ma quando hai perso un titolare e le due trattative per il sostituto sono sfumate proprio sul gong finale, è chiaro che possa subentrare un po' di frenesia in più, a maggior ragione quando il ritiro è già iniziato. Per questo l'Inter sa che, se vuole Djed Spence, non potrà stare nei 25 milioni più bonus che aveva speso per Anan Khalili ma non dovrà neppure arrivare ai 50 dell'affare Palestra. La richiesta è di 35 milioni, sempre che non salga dopo il Mondiale (deve ancora giocare la finale tra Inghilterra e Francia)., Il Tottenham non lo considera... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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