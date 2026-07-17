L’articolo evidenzia come l’Inghilterra non sia riuscita a ottenere risultati significativi in occasioni decisive, a differenza di altre nazioni. Si fa riferimento a commenti su figure del passato, come artisti e comici, che si sono trovati a dover riproporre ripetutamente versioni di una canzone, suggerendo una frustrazione legata alle prestazioni sportive del paese. La discussione si concentra sulla percezione di un’insufficiente presenza in momenti chiave e sulla ripetitività di alcune situazioni.

Ma voi ve li immaginate i poveri Baddiel, Skinner e i Lightning Seeds doversi mettere per l’ennesima volta a scrivere l’ennesima versione di It’s Coming Home, sperando volta dopo volta che le cose possano andare diversamente? È dal 1996 che cantano che “30 anni di sofferenza” (ossia dal 1966, quando i Tre Leoni vinsero il Mondiale) non ci hanno mai impedito di sognare. Ormai, però, di anni ne sono passati 60 e, da un lato, non c’è niente che esprima meglio il concetto di caparbietà degli inglesi: una delusione dopo l’altra, ma sempre con la speranza che questa volta possa andare diversamente. “Chi visse sperando morì non si può dire”. semicit. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Altro che Tuchel, l’amara verità è che l’Inghilterra è sempre sparita quando contava davvero (Il Times)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Altro che "It's coming home"... L'Inghilterra si ferma ancora sul più bello: Tuchel al centro delle critiche

Addio wags e paparazzi, Tuchel ha portato sobrietà nell’Inghilterra del calcio (Times)Tuchel ha deciso di eliminare le uscite mondane e le foto con paparazzi dalla vita dei giocatori, portando un cambiamento nella cultura del calcio...

Temi più discussi: Altro che It's coming home... L'Inghilterra si ferma ancora sul più bello: Tuchel al centro delle critiche; Bellingham a gamba tesa su Tuchel nel postpartita; Mondiali 2026, il futuro di Tuchel dopo l'Argentina: perché il rinnovo divide l'Inghilterra; Tensione Tuchel-Bellingham, Kane getta acqua sul fuoco.

C’è che dice che Tuchel sia un montato. Più che altro è un rimontato x.com

Se rilasciassero un BT Messi e Tuchel... reddit

Caos Inghilterra, tutti puntano il dito contro Tuchel: Sconcertante, siamo sicuri non sia una spia tedesca?Delusione, rabbia e amarezza. Queste alcune delle emozioni che trapelano dalla stampa inglese il giorno dopo l'eliminazione dell'Inghilterra per mano dell'Argentina. Dal sogno con la rete di Gordon al ... msn.com

Mondiali 2026, niente dimissioni per Thomas Tuchel | L’obiettivo diventano gli Europei 2028 (16 luglio 2026)Thomas Tuchel rifiuta le dimissioni da commissario tecnico dell'Inghilterra, ma il suo futuro è tutt'altro che assicurato ... ilsussidiario.net