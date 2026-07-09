Addio wags e paparazzi Tuchel ha portato sobrietà nell’Inghilterra del calcio Times

Da ilnapolista.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tuchel ha deciso di eliminare le uscite mondane e le foto con paparazzi dalla vita dei giocatori, portando un cambiamento nella cultura del calcio inglese. Da quando è arrivato, il tecnico ha imposto un atteggiamento più riservato e sobrio ai calciatori, che evitano eventi pubblici e incontri con i media non ufficiali. La sua scelta ha ridotto le occasioni di gossip e di attenzioni esterne fuori dal campo.

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C’è un’ Inghilterra  che non fa più notizia per quello che combina fuori dal campo, e per i tifosi dei Tre Leoni è già una piccola rivoluzione. Come racconta  The Times  (Matt Lawton), il ritiro della squadra di  Tuchel  negli Stati Uniti è passato senza la minima polemica: nessuna foto di familiari che ballano su un tavolo con la Coppa gonfiabile, nessuno scontro con i media. L’esatto contrario di Baden-Baden 2006. Baden-Baden 2006: il circo delle wags. Per capire quanto sia cambiata l’aria, bisogna tornare al Mondiale in Germania di vent’anni fa. Baden-Baden, elegante cittadina termale, era il quartier generale dell’Inghilterra, ma finì... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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