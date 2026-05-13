I dati più recenti segnalano un calo del reddito reale pro capite in Italia, mettendo in discussione le affermazioni del governo sul recupero del potere d’acquisto. Mentre le dichiarazioni ufficiali insistono su un miglioramento, gli indicatori economici mostrano una tendenza opposta. Questa situazione rappresenta un’ulteriore conferma delle difficoltà economiche che attraversano molte famiglie italiane.

L’ennesima smentita. Ancora una volta sono i dati a contraddire il racconto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del suo governo, che continua a vantarsi del recupero del potere d’acquisto in Italia. Un recupero che, semplicemente, non esiste. E a dimostrarlo sono gli ultimi dati dell’ Ocse, che mostrano come il reddito reale pro capite delle famiglie stia aumentando nei Paesi che fanno parte dell’organismo, ma non in Italia. A fronte di un aumento dello 0,7% tra i Paesi Ocse nel quarto trimestre del 2025 (dopo il +0,3% registrato nel terzo trimestre), in Italia la situazione è invece ben diversa. I dati Ocse: in Italia “forte contrazione” del reddito reale pro capite.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Altro che recupero del potere d’acquisto: in Italia crolla pure il reddito reale pro capite

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