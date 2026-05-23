L'export e il settore farmaceutico hanno registrato una crescita significativa, permettendo all’Italia di superare Francia e Germania nonostante il PIL stabile. Nel 2023, l'export ha mostrato un incremento del 15% rispetto all’anno precedente, guidato dal settore farmaceutico, che ha registrato un aumento del 22%. I settori tecnologici hanno evidenziato un balzo del 39% rispetto al 2018, con particolare rilievo per le apparecchiature elettroniche e i dispositivi medici. Questi dati indicano una forte spinta verso le esportazioni, anche in un contesto di stagnazione economica.

? Domande chiave Come può l'export superare Francia e Germania nonostante il PIL fermo?. Quali settori tecnologici hanno registrato un balzo del 39% rispetto al 2018?. Perché le vendite di farmaci verso gli Stati Uniti sono esplose del 54%?. Come influisce la componente migratoria sul deficit demografico del 2025?.? In Breve Export aerospaziale in crescita del 39% rispetto ai livelli registrati nel 2018.. Vendite farmaceutiche verso gli Stati Uniti aumentate del 54,1% tra 2024 e 2025.. Disoccupazione scesa al 6,1% con riduzione lavoratori vulnerabili dal 22,3% al 17%.. Abbandono scolastico all'8,2% e riduzione emissioni industriali del 39% tra 2008 e 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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