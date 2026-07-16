medio oriente altri 23 milioni di bambini a rischio per la guerra

Notizia in breve

Almeno 23 milioni di bambini nel Medio Oriente sono a rischio a causa del conflitto in corso. La guerra provoca traumi, malnutrizione e interruzioni nell’istruzione, secondo le stime recenti. Le condizioni nelle aree colpite peggiorano di giorno in giorno, con infrastrutture sanitarie e scolastiche gravemente danneggiate. Non ci sono dati ufficiali su vittime o sfollati, ma le conseguenze si riflettono sulla vita quotidiana dei più giovani.