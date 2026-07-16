Medio Oriente altri 23 milioni di bambini a rischio per la guerra
Almeno 23 milioni di bambini nel Medio Oriente sono a rischio a causa del conflitto in corso. La guerra provoca traumi, malnutrizione e interruzioni nell’istruzione, secondo le stime recenti. Le condizioni nelle aree colpite peggiorano di giorno in giorno, con infrastrutture sanitarie e scolastiche gravemente danneggiate. Non ci sono dati ufficiali su vittime o sfollati, ma le conseguenze si riflettono sulla vita quotidiana dei più giovani.
Stefano Leszczynski – Città del Vaticano La guerra in Medio Oriente rischia di lasciare un'eredità disastrosa ben oltre i confini della regione. Non soltanto sul piano umanitario e della sicurezza, ma anche su quello economico e sociale, con effetti destinati a colpire soprattutto i bambini più vulnerabili. Secondo un nuovo rapporto diffuso dall'Agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, entro la fine del 2026 altri 23,4 milioni di minori potrebbero precipitare nella povertà a causa dell'aumento del costo della vita provocato dai conflitti e dalle ripercussioni sui mercati internazionali. Un economia maligna L'analisi,... 🔗 Leggi su Vaticannews.va
Guerra in Medio Oriente: proteggere i bambini
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