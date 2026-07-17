A Secondigliano e all'aeroporto di Capodichino sono stati effettuati controlli interforze che hanno portato a un arresto, numerose denunce e sequestri di veicoli e taxi. L'operazione, di alto impatto, ha coinvolto forze dell'ordine che hanno eseguito verifiche mirate nelle aree interessate. Non sono stati comunicati dettagli sui soggetti coinvolti o sui motivi delle misure adottate.

Secondigliano e aeroporto di Capodichino, controlli interforze: arresti, denunce e verifiche su veicoli e taxi. Operazione ad alto impatto tra Secondigliano e Capodichino. Nella giornata di martedì è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del piano di intensificazione delle verifiche disposto dalla Questura di Napoli. L’operazione ha interessato l’area dell’aeroporto di Napoli Capodichino e il Rione Berlingieri, con la partecipazione della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale. A darne notizia la Questura di Napoli. Oltre 180 persone identificate. Nel corso dell’attività sono state identificate 185 persone, di cui 65 con precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Alto impatto a Secondigliano: arresto, denunce e sequestri a Napoli

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