Durante i controlli nel quartiere Bagnoli, le forze dell’ordine hanno arrestato una persona e denunciato sei individui. I controlli sono stati condotti nelle vie più frequentate della movida, coinvolgendo Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Sono state ispezionate attività commerciali e individuate irregolarità, portando all’arresto e alle denunce. Nessun dettaglio sui motivi specifici delle misure adottate.

Proseguono i controlli a largo raggio nel quartiere Bagnoli, a Napoli, dove i Carabinieri della Compagnia locale, insieme ai militari della Guardia di Finanza e agli agenti della Polizia Locale, hanno passato al setaccio le principali vie della movida del quartiere occidentale partenopeo.. Secondo quanto si legge nella nota diffusa dai Carabinieri, il servizio di alto impatto ha portato all’identificazione di 76 persone e al controllo di 31 veicoli. Elevate anche 56 contravvenzioni al Codice della strada, mentre 4 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Il dato più rilevante dell’operazione riguarda l’arresto di un 38enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, finito in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Bagnoli, controlli ad alto impatto nella movida: un arresto e sei denunce

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