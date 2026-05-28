Allerta meteo in Campania | l' avviso della Protezione Civile
La Protezione civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalle 13 alle 20 di oggi 28 maggio. La comunicazione si basa sulle previsioni del Centro Funzionale riguardo alle condizioni meteorologiche attuali e alla loro evoluzione. L’allerta riguarda l’intero territorio regionale e segnala la possibilità di precipitazioni o condizioni meteorologiche avverse in quel periodo. Nessun evento specifico è stato segnalato fino a questo momento.
La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi 28 maggio, su tutto il territorio.Si prevedono locali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Allerta meteo in Campania: temporali, mare agitato e collegamenti a rischio
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