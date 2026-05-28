Allerta meteo in Campania | l' avviso della Protezione Civile

Notizia in breve

La Protezione civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalle 13 alle 20 di oggi 28 maggio. La comunicazione si basa sulle previsioni del Centro Funzionale riguardo alle condizioni meteorologiche attuali e alla loro evoluzione. L’allerta riguarda l’intero territorio regionale e segnala la possibilità di precipitazioni o condizioni meteorologiche avverse in quel periodo. Nessun evento specifico è stato segnalato fino a questo momento.