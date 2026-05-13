Pioggia e temporali su Napoli e Campania scatta l' allerta meteo della Protezione civile

Oggi pomeriggio, la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo gialla valida dalle 13 alle 21, a causa di pioggia e temporali previsti su Napoli e altre zone della regione. La decisione si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale Multirischi, che ha segnalato la possibilità di locali rovesci e temporali di moderata intensità. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo instabili e variabili.

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale Multirischi, ha emanato un’allerta meteo di colore “giallo” valido dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 13 maggio, per locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità.Queste, in.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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