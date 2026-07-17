Allegri ridisegna il Napoli | Favasuli e Falcone nel mirino

Massimiliano Allegri ha identificato le prime priorità per il Napoli in vista della prossima stagione, concentrandosi sulla fascia destra e sul reparto dei portieri. Tra i possibili acquisti ci sono i giocatori Favasuli e Falcone, che sono finiti nel mirino della società. La strategia riguarda specificamente il rafforzamento di queste aree, senza altri dettagli sui profili o le tempistiche.

Massimiliano Allegri avrebbe già individuato le prime necessità del Napoli in vista della prossima stagione. Le valutazioni riguardano soprattutto la fascia destra e il reparto dei portieri. La dirigenza è alla ricerca di un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Il capitano resterà il riferimento principale sulla corsia. Alle sue spalle, però, servirà un giocatore giovane e affidabile. Il profilo che sta guadagnando maggiore considerazione è quello di Costantino Favasuli. L’esterno arriva da una stagione positiva con il Catanzaro. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del club azzurro. Secondo Repubblica, il Napoli ha inserito il classe 2004 tra gli obiettivi principali per completare il reparto: “Tra le priorità c’è un terzino destro, da affiancare al capitano Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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