Il Napoli sta valutando nuovi profili per la difesa in vista della prossima stagione. Tra i nomi sul tavolo ci sono Kovar e Gila, entrambi attualmente sotto osservazione. La società sta analizzando le possibili mosse per rafforzare il reparto, senza ancora aver preso decisioni definitive. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane, mentre si attendono aggiornamenti sui profili più promettenti.

Il Napoli prepara le valutazioni sul reparto difensivo in vista della nuova stagione. Tra porta, corsie laterali e centrali, la dirigenza azzurra sta lavorando su più tavoli. L’obiettivo è consegnare al nuovo progetto tecnico una struttura più completa e con alternative affidabili. Tra i pali resta viva la pista Matej Kovar. Il portiere ceco, classe 2000 e di proprietà del Bayer Leverkusen, è un profilo che il Napoli segue con attenzione. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito al PSV. Proprio con la squadra olandese fu protagonista nella pesante sconfitta europea subita dagli azzurri per 6-2. Un precedente rimasto nella memoria del club. Secondo il Corriere dello Sport, ogni eventuale trattativa per Kovar dovrebbe comunque passare dal Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Kovar e Gila nel mirino: il Napoli ridisegna la difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, obiettivo Gila per la difesa. Robertson nel mirino? Dalla Germania spunta luiIl Milan sta valutando diversi profili per rafforzare la linea difensiva, con particolare attenzione a un giocatore svedese già in passato nel club.

Calciomercato Milan, non solo Gila in difesa: nel mirino c’è anche KristensenNel calciomercato del Milan, si parla di un possibile acquisto nel reparto difensivo.

Argomenti più discussi: Le mosse del Napoli sul mercato: cosa succederà con Allegri. Spuntano i primi nomi; Allegri vuole Rabiot al Napoli con McTominay: il piano per portarlo al Maradona; Napoli, le prime mosse di Allegri: Gila e Kovar nel mirino; Nessuna rivoluzione, il Napoli farà un mercato mirato: piacciono Kha­laili e Gila.

Il #Napoli sta preparando il mercato per l’arrivo di #Allegri: l’obiettivo è rinforzare soprattutto difesa e fascia destra per dare alternative a #DiLorenzo. Tra i nomi seguiti ci sono #Khalaili dell’ #UnionSaintGilloise, il portiere #Kovar e il centrale #Gila della #Lazi x.com