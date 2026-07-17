Nella serata di ieri a Gesualdo sono stati sventati numerosi tentativi di truffa ai danni di anziani, attraverso chiamate telefoniche che simulavano l’intervento di un ufficiale di polizia o di un nipote. Le telefonate sospette sono state tutte identificate come tentativi di raggiro. Non sono stati segnalati danni o vittime dirette. Le forze dell’ordine hanno collaborato per bloccare le chiamate e avvertire la popolazione sui rischi di queste pratiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Nellla serata di ieri, a Gesualdo, sono stati registrati vari tentativi di truffa ai danni di anziani del posto, tutti messi in atto con la tecnica del cosiddetto “finto Carabiniere” o “finto nipote”. I malviventi hanno contattato telefonicamente le potenziali vittime, cercando di convincerle a consegnare denaro o oggetti di valore con il pretesto di presunte emergenze che avrebbero coinvolto un familiare. Fortunatamente, gli anziani presi di mira, ricordando i consigli ricevuti durante i numerosi incontri organizzati dai militari della locale Stazione Carabinieri, hanno immediatamente intuito il tentativo di raggiro e hanno contattato il Numero Unico di Emergenza “ 112 ”, consentendo il tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allarme truffe agli anziani: sventate decine di chiamate sospette

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La VERA vita nei Falchi della Polizia: Intervista a Salvatore Portaluri | Vox ON AIR 24

Notizie e thread social correlati

Chiusano San Domenico: decine di truffe agli anziani sventate grazie all’allerta dei CarabinieriNel fine settimana, nel comune di Chiusano San Domenico, sono stati evitati almeno dieci tentativi di truffa indirizzati a persone anziane.

Finti carabinieri in azione: sventate numerose truffe agli anzianiNel fine settimana, nel comune di Chiusano San Domenico, sono stati segnalati almeno dieci tentativi di truffa rivolti a persone anziane.

Temi più discussi: Truffe agli anziani, nuovo allarme nel Piceno; Pont Canavese, allarme truffe telefoniche: finti carabinieri e poliziotti mirano agli anziani; Truffe agli anziani, allarme spoofing: i Carabinieri di Taranto lanciano un monito alla città; Truffe, un allarme continuo. Altri due arresti della polizia.

Ischia, truffe agli anziani: il clan paga ticket viaggio e speseIl tentativo di truffa ai danni dell’ischitana Angela Di Meglio, 85 anni, si era consumato nella mattinata di martedì. A impedire che il raggiro andasse a buon fine era stato ... ilmattino.it

Siracusa. Truffe agli anziani, allarme a Siracusa: in un solo giorno un raggiro sventato e uno purtroppo andato a segnoCon l’arrivo della stagione estiva torna ad alzarsi il livello di attenzione sulle truffe ai danni degli anziani, un fenomeno che ogni anno registra un incremento e ... libertasicilia.it