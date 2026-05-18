Finti carabinieri in azione | sventate numerose truffe agli anziani

Nel fine settimana, nel comune di Chiusano San Domenico, sono stati segnalati almeno dieci tentativi di truffa rivolti a persone anziane. Le autorità hanno intercettato diverse situazioni in cui i malviventi si sono spacciati per carabinieri, mettendo in atto una serie di azioni fraudolente. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e stanno già avviando misure di prevenzione per evitare ulteriori tentativi nel territorio. La maggior parte delle vittime sono state avvicinate attraverso chiamate telefoniche o visite a domicilio.

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