Finti carabinieri in azione | sventate numerose truffe agli anziani
Nel fine settimana, nel comune di Chiusano San Domenico, sono stati segnalati almeno dieci tentativi di truffa rivolti a persone anziane. Le autorità hanno intercettato diverse situazioni in cui i malviventi si sono spacciati per carabinieri, mettendo in atto una serie di azioni fraudolente. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e stanno già avviando misure di prevenzione per evitare ulteriori tentativi nel territorio. La maggior parte delle vittime sono state avvicinate attraverso chiamate telefoniche o visite a domicilio.
Tempo di lettura: 2 minuti Nello scorso week end, nel comune di Chiusano San Domenico, sono stati almeno dieci i tentativi di truffa ad anziani. La tecnica è quella oramai nota del c.d. “finto carabinieri” che prospetta alla potenziale vittima una situazione di pericolo nella quale si è venuto a trovare un parente (di solito il nipote od il figlio). Attraverso una telefonata su numero fisso, dapprima viene carpita la fiducia dell’interlocutore, e subito dopo arriva la richiesta di consegnare danaro e preziosi ad un incaricato. Le potenziali vittime, questa volta, ricordando i consigli ricevuti durante i numerosi incontri con i militari delle locali Stazioni Carabinieri, si sono subito insospettite ed hanno contattato il “112”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Finti carabinieri tentano di truffare unanziana
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Chiusano San Domenico: decine di truffe agli anziani sventate grazie all’allerta dei CarabinieriNello scorso week end, nel comune di Chiusano San Domenico, sono stati almeno dieci i tentativi di truffa ad anziani.
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