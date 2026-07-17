La Juventus ha segnalato che non accetterà offerte di ingaggio per Kenan Yildiz. Nel frattempo, si conoscono problemi di salute per Thuram e Yildiz, che destano preoccupazione tra i membri del club. La squadra ha iniziato la nuova stagione, ma le condizioni di alcuni giocatori sono ancora da valutare. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni di Thuram e Yildiz.

La nuova stagione della Juventus è appena cominciata, sono tanti i punti interrogativi e poche certezze, una di queste è Kenan Yildiz, per il quale la società bianconera rispedirà al mittente qualsiasi offerta di ingaggio. Il talento turco, però, è alle prese con una fastidiosa tendinopatia rotulea del ginocchio sinistro che lo ha debilitato per gran parte della passata stagione. Ma non è il solo in casa bianconera, anche Khéphren Thuram sta convivendo con una sindrome femuro-rotulea del ginocchio destro, e le sue condizioni saranno da monitorare giorno dopo giorno. Yildiz verso la terapia conservativa. L’attaccante farà rientro alla Continassa il 20 luglio dopo le vacanze e, secondo quanto riportato da Tuttojuve. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Allarme in casa Juve: preoccupano le condizioni di Thuram e Yildiz

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