Infortunati Juve | le condizioni di Yildiz Vlahovic e Thuram in vista del match con l’Hellas Verona

Nelle ultime notizie riguardanti la Juventus, si aggiornano le condizioni di tre giocatori in vista del prossimo incontro con l’Hellas Verona. Yildiz, Vlahovic e Thuram hanno riportato infortuni e le loro situazioni vengono monitorate prima della partita di domenica. Nessuna delle tre condizioni è ancora definita, e le decisioni riguardo alla loro presenza in campo verranno prese nelle prossime ore.

di Angelo Ciarletta Infortunati Juve: le ultime sulle condizioni fisiche di Yildiz, Vlahovic e Thuram in vista del match di domenica con l’Hellas Verona. La Juve si gioca tutto in quattro partite. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero affronta l’ultimo miglio della stagione con un obiettivo vitale: blindare la qualificazione in Champions League. Senza il pass europeo, il progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti rischierebbe di perdere smalto ancor prima di decollare definitivamente. CONTINASSA JUVE LIVE Il protagonista del momento alla Continassa è Khephren Thuram. Il centrocampista francese, nonostante un fastidioso edema osseo che lo tormenta da due mesi, non intende fermarsi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve: le condizioni di Yildiz, Vlahovic e Thuram in vista del match con l’Hellas Verona Notizie correlate Infortunati Juve: il piano di Spalletti per Vlahovic e Yildiz, le condizioni di Thuram. Gli aggiornamenti dalla Continassadi Angelo CiarlettaInfortunati Juve: il piano di mister Spalletti per Vlahovic e Yildiz, le condizioni di Thuram. Leggi anche: Infortunati Juve, come stanno Vlahovic e Yildiz? Le ultimissime dalla Continassa in vista del Milan Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juventus, le condizioni degli infortunati in vista del Milan: Thuram oggi torna in gruppo; Yildiz, Thuram, Vlahovic e Holm: chi recupera per Milan-Juventus? Le condizioni degli infortunati bianconeri e i dubbi di Spalletti; Milan-Juventus: da Holm a Vlahovic, chi rientra e chi no; Infortuni Bernardeschi e Helland: per il 10 rischio stagione finita. Infortunati Juve: il piano di mister Spalletti per Vlahovic e Yildiz, le condizioni di Thuram. Vediamo tutte le novità dalla ContinassaInfortunati Juve: il piano di mister Spalletti per Vlahovic e Yildiz, le condizioni di Thuram. Vediamo tutte le novità dalla Continassa ... juventusnews24.com FLASH | Juventus, le ultime dall’allenamento: novità Vlahovic, Thuram e YildizInfortunati Juventus - Manca sempre meno al big-match della 34^ giornata del campionato di Serie A che metterà a ... fantamaster.it Infortunati Juve Le ultime novità - facebook.com facebook Infortunati #Juve Le ultime su #Yildiz e #Vlahovic x.com