Ultimissime Juve LIVE | scelto l’arbitro per il Verona Le condizioni di Yildiz e Thuram

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse novità riguardanti la squadra di calcio, tra cui la designazione dell’arbitro per la prossima sfida contro il Verona. Sono stati aggiornati anche gli aggiornamenti sulle condizioni di alcuni giocatori, tra cui Yildiz e Thuram. La redazione di JuventusNews24 fornisce un riepilogo delle notizie più recenti e rilevanti per i tifosi e gli appassionati.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 29 aprile 2026. Infortunati Juve, ecco come stanno Yildiz e Thuram dopo l’allenamento odierno. Le ultimissime dalla Continassa. Ore 14.06 – Infortunati Juve, ecco come stanno Yildiz e Thuram dopo l’allenamento odierno. Le ultimissime dalla Continassa Arbitro Juve Verona, designato il fischietto per il match dell’Allianz Stadium.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: scelto l’arbitro per il Verona. Le condizioni di Yildiz e Thuram Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: Yildiz show, le condizioni di Thuramdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: designato l’arbitro di Juve Sassuolo. Le condizioni di Thuram, Milik e Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Strategia Juve, due centravanti subito: Kolo Muani prima scelta. Ecco l’ultimo nome proposto; Gli scenari per Vlahovic se non rinnova con la Juve; Chiellini: Spalletti guida giusta, dobbiamo ripartire dalle basi; Dal cambio d'agente alle possibilità di rinnovo: le ultime sul futuro di Vlahovic alla Juventus. Cessioni Juve: tutti i nomi in bilico, le scelte di Spalletti e la decisione che anticipa il mercatoDa Cabal e Adzic a Gatti e Zhegrova: le possibilità di conferma o partenza dei giocatori meno utilizzati dall'allenatore bianconero ... tuttosport.com Bernardo Silva Juve, obiettivo chiaro: è lui la priorità assoluta. Pronto l’assalto per il colpo più atteso dell’estateBernardo Silva Juve, obiettivo chiaro: è lui la priorità assoluta. Pronto l’assalto per il colpo più atteso dell’estate ... calcionews24.com Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti x.com Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti - facebook.com facebook