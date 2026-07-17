Una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Secondo alcuni esperti, l’uso di una cuffia protettiva avrebbe potuto prevenire l’incidente. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli impianti nelle strutture acquatiche e sulla necessità di adottare misure di prevenzione più stringenti. La procura ha avviato un’indagine per verificare eventuali responsabilità e la conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza.

Dopo la morte di Alice, la bambina di 11 anni rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, torna al centro dell'attenzione il tema della sicurezza degli impianti. Secondo Mirko Damasco, presidente dell'associazione Salvagente, episodi di questo tipo «non sono fatalità imprevedibili», ma il risultato di norme che spesso non vengono applicate e di una scarsa cultura della prevenzione. «Quest'anno è già il terzo caso legato ai bocchettoni e siamo molto arrabbiati – spiega –. Dopo una tragedia simile a Rimini, Giorgia Meloni aveva scritto una lettera alla madre della vittima assicurando che una cosa del genere non sarebbe più successa. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - «Alice si poteva salvare con la cuffia obbligatoria». I consigli per prevenire gli incidenti

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