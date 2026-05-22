In piazza per prevenire l’ictus Screening gratuiti con Alice

Domani mattina, in piazza, si svolgerà un evento dedicato alla prevenzione dell’ictus, con screening gratuiti organizzati da Alice. L’iniziativa si intitola “Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello” e avrà inizio alle 9. Lo scopo è offrire controlli senza costi aggiuntivi a chi desidera verificare lo stato di salute cardiovascolare e cerebrale. La giornata si svolge in un’area pubblica accessibile a tutti, senza bisogno di prenotazioni.

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‘Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello’. È il titolo di un’iniziativa che si terrà domani, dalle 9.30 alle 18, in piazza Savonarola, promossa dai volontari di Alice (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale), realizzata in collaborazione con neurologi e cardiologi dell’azienda ospedaliero universitaria, infermieri specializzati e l’associazione Adfe (Associazione Diabete Ferrara). Durante l’appuntamento verranno offerti screening gratuiti per la valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare. I cittadini potranno effettuare anche la misurazione della pressione, il controllo del ritmo cardiaco per tenere monitorata un’eventuale fibrillazione striale e il test della glicemia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In piazza per prevenire l’ictus. Screening gratuiti con Alice ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il tuo cuore nelle tue mani: a Torino il tour della prevenzione cardiometabolica Sullo stesso argomento Prevenzione ictus a Muzzana: incontro e screening con esami gratuiti? Cosa scoprirai Quali sono i segnali premonitori per riconoscere un imminente ictus? Come si accede agli esami ecodoppler gratuiti a Villa Muciana?... Cagliari, screening cardiologici gratuiti in piazza con il Truck Tour? Cosa scoprirai Cosa include esattamente il percorso diagnostico gratuito nel truck? Come funziona la card digitale BancomHeart consegnata dopo gli... Dal capoluogo alla provincia: screening gratuiti dell’udito con C.R.I. Rieti ift.tt/dw2RmOl ift.tt/BhXo6Zs x.com La mia esperienza positiva con la mastectomia singola (anche se mi manca già il seno) reddit Itinerari della Salute a Ladispoli: Piazza Rossellini con Croce RossaLo screening di prevenzione proposto ha l’obiettivo di prevenire la comparsa di malattie cardiovascolari e individuarne eventuali segni precoci ... lagone.it Ipertensione arteriosa, il 16 maggio screening gratuiti in piazzaMisurazione della pressione, consigli sui fattori di rischio e verifica degli apparecchi per l'automisurazione ... laprovinciacr.it