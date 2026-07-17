Alice risucchiata dal bocchettone della piscina si indaga per omicidio colposo | i dubbi sulla sicurezza l’assenza di cartelli e bagnino

Una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e indaga sulla sicurezza dell’impianto, sulla mancanza di cartelli e sulla presenza di un bagnino durante l’incidente avvenuto mercoledì 15 luglio. Sono in corso verifiche sui dispositivi di sicurezza e sulla gestione della piscina.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, la bambina di 11 anni rimasta vittima dell’ incidente avvenuto nella piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante mercoledì 15 luglio. Il fascicolo al momento è contro ignoti e si concentra innanzitutto sulla sicurezza della struttura. In particolare, i carabinieri avrebbero accertato l’assenza di un cartello che obbligava i minori di 12 anni a usare la piscina accompagnati da un adulto. Il sostituto procuratore Fabrizio Givri ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina, dopo di che si svolgerà l’espianto degli organi già concesso dalla famiglia. L’incidente in piscina. 🔗 Leggi su Open.online

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