Le forze dell'ordine stanno continuando a indagare sul caso di avvelenamento da ricina avvenuto nella casa di una famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. I sospetti si sono concentrati su una possibile connessione tra la sostanza trovata e i soggetti coinvolti, mentre le autorità stanno cercando di raccogliere elementi utili per chiarire l’accaduto. La vicenda è sotto stretta osservazione da parte degli inquirenti.

Proseguono le indagini sul presunto avvelenamento da ricina nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Gli esperti della polizia scientifica hanno effettuato un lungo sopralluogo nell’abitazione dove vivevano Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita. L’ispezione, durata circa tre ore, si inserisce nell’inchiesta coordinata dalla Procura e mira a fare luce su un caso ancora avvolto da molti interrogativi. Gli investigatori sospettano che madre e figlia possano essere state esposte a una sostanza altamente tossica. Durante il sopralluogo sono stati sequestrati cinque telefoni cellulari e un computer, dispositivi ritenuti fondamentali per ricostruire gli ultimi contatti e le relazioni delle vittime.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Li hanno trovati nella casa”. Avvelenate con la ricina, svolta nelle indagini: l’annuncio

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