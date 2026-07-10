Un attore ha dichiarato di non voler formare una famiglia solo per apparire completo agli occhi degli altri, sottolineando che i rapporti e i ricordi sono ciò che dà speranza. In un’intervista, ha anche parlato della collaborazione con un’attrice, descrivendola come una persona umana con cui è un piacere condividere le giornate e lavorare sul set.

Come si trova a lavorare con Lunetta Savino? «Lunetta è, innanzitutto umanamente, una persona con la quale è un piacere condividere le giornate e poter stare sul set. Porta con sé anni di professione, quindi può essere anche una guida sotto molti aspetti. E poi è talmente raffinata come attrice che è capace di cambiare registro dalla commedia al dramma in un niente, o comunque riuscire a far convivere le due cose insieme, che è difficilissimo». Lo fa anche lei, però. «Ci proviamo». Due anni fa ha compiuto 40 anni: come li ha vissuti? «Ho avuto un po' d'ansia della cifra tonda intorno ai 38, ma la verità è che da allora non è cambiato niente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matteo Martari: «Non voglio fare una famiglia solo perché gli altri mi vedano come un uomo completo. I rapporti e i ricordi, a un certo punto, sono tutto quello che ci dà speranza»

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