Dopo sedici anni di collaborazione con un gruppo televisivo, una nota conduttrice ha dichiarato che nel 2023 si è interrotta la sua collaborazione e che le è stato imposto un divieto di contatto, come se fosse stata una traditrice. Ha aggiunto di essere stata in seguito dipinta come interessata solo ai soldi, ma ha precisato di voler tornare a svolgere il suo mestiere. La stessa ha rivelato di aver avviato un'azione legale contro l'azienda con cui aveva lavorato per molti anni.

Se ha aspettato tre anni prima di parlare è «per lo stesso motivo per il quale finora non ho raccontato nulla. Alcune male lingue dicono che ho preso dei soldi per stare in silenzio ma io parlerò, certo che lo farò. Ma sarà in tribunale, davanti ai giudici, che è la sede opportuna per spiegare tutto». Tra le righe, Barbara D'Urso lascia intendere che potrebbe essere stata anche boicottata: «Per più di una volta ed esattamente tre, stavo per condurre una trasmissione in prime time in Rai: ci sono state numerose riunioni con i vertici dell’azienda e il responsabile dell’intrattenimento di una grossa casa di produzione, anche durante Ballando con le stelle, quindi fino a pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barbara D'Urso: «Dopo 16 anni a Mediaset tutto si è interrotto nel 2023: c'era il divieto di avere contatti con me come se fossi una traditrice. Oggi mi fanno apparire come quella che vuole i soldi, ma voglio solo tornare a fare il mio lavoro»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Barbara d'Urso a La Stampa: A Mediaset ho dato sedici anni della mia vita. La verita verrà fuori

Sullo stesso argomento

Barbara D'Urso: "Trattata come una traditrice, mi hanno fatto un'offerta umiliante: c'era il divieto di parlarmi. In Rai? Saltate tre trasmissioni"In una lunga intervista rilasciata a La Stampa, Barbara D'Urso ha raccontato per la prima volta in modo più dettagliato la rottura con Mediaset, la...

Leggi anche: Barbara d’Urso fa causa a Mediaset: vuole i diritti d’autore di 16 anni di lavoro

Barbara d'Urso, perché ha fatto causa a Mediaset? Dopo sedici anni di un rapporto intenso sia professionale che affettivo, durante i quali ho ricevuto molto ma ho anche dato tutta me stessa, tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023. Non è stata una mia x.com

Coinquilino ossessionato da Barbara D’Urso reddit

Barbara D’Urso attacca: A Mediaset ho dato sedici anni della mia vita, la verità verrà fuori. Mi sono saltate tre prime serate in RaiLa conduttrice a La Stampa spiega le ragioni per cui ha deciso di fare causa a Mediaset Dopo sedici anni di un rapporto intenso sia professionale che affettivo, durante i quali ho ricevuto molto ma h ... ilfattoquotidiano.it

Barbara D’Urso sulla causa contro Mediaset: Mi è stato impedito di lavorare. Spuntano chat e documentiBarbara D’Urso torna a parlare della delicata battaglia legale contro Mediaset e lo fa con dichiarazioni destinate a far discutere. Intervistata da La Stampa, la storica conduttrice ha raccontato il d ... comingsoon.it