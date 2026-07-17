Oggi, in occasione dell’anniversario della nascita di Federico Aldrovandi, è partita una raccolta fondi per finanziare il film “Lo Stato del silenzio”. Il film racconta la vita di Aldrovandi e la sua vicenda, che risale al settembre 2005, quando il giovane morì. La campagna mira a sostenere la produzione cinematografica, sottolineando l'importanza di mantenere viva la memoria della sua storia.

Oggi, giorno in cui Federico Aldrovandi avrebbe compiuto gli anni, prenderà il via la campagna di raccolta fondi per sostenere la realizzazione di “ Lo Stato del silenzio ”, il film dedicato alla vicenda del giovane ferrarese morto nel settembre 2005. L’iniziativa sarà ospitata sulla piattaforma GoFundMe, dove sarà sufficiente cercare “Federico Aldrovandi” per accedere alla pagina del progetto e contribuire con una donazione libera. Chi lo desidera potrà mantenere l’anonimato, mentre i sostenitori che sceglieranno di indicare il proprio nome saranno inseriti nei titoli di coda della pellicola. Le riprese inizieranno il 7 settembre a Ferrara.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aldrovandi, il film sulla vita. Raccolta fondi per girarlo: "La memoria va custodita"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Centro ricerche. Raccolta fondi: la sede va adeguata

Il ‘Marte’ riparte dal territorio: raccolta fondi per la nuova vita della mediatecaDopo l’assegnazione in concessione dell’edificio, si apre una fase di avvio per la mediateca, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio nella...

Temi più discussi: Aldrovandi, il film sulla vita. Raccolta fondi per girarlo: La memoria va custodita; Al via raccolta fondi per 'Lo Stato del silenzio', film dedicato a Federico Aldrovandi; Al via la raccolta fondi per ‘Lo Stato del silenzio’, il film dedicato a Federico Aldrovandi; 'Lo stato del silenzio': al via il crowdfunding per il film su Federico Aldrovandi.

'Lo stato del silenzio': al via il crowdfunding per il film su Federico AldrovandiÈ stata avviata una significativa raccolta fondi per sostenere la realizzazione del film Lo stato del silenzio, un'opera cinematografica profondamente dedicata alla memoria di Federico Aldrovandi. L ... it.blastingnews.com

Al via raccolta fondi per 'Lo Stato del silenzio', film dedicato a Federico Aldrovandi(ANSA) - FERRARA, 16 LUG - Prenderà il via venerdì 17 luglio, giorno del compleanno di Federico Aldrovandi, la campagna di raccolta fondi per sostenere la realizzazione di 'Lo Stato del silenzio', ope ... msn.com