È adagiata sulle colline di Ranica, a pochi chilometri da Bergamo. Villa Camozzi, oltre a essere uno dei più significativi complessi storici e paesaggistici del territorio bergamasco, ospita il Centro di ricerche cliniche per le malattie rare "Aldo e Cele Daccò" dell’Istituto Mario Negri. E proprio l’Istituto spiega che la storica struttura, a trent’anni dall’ultimo restauro, avrebbe bisogno di un nuovo intervento. La villa unisce valore storico, pregio artistico e una rilevante funzione scientifica contemporanea. Sono 365 le stanze utilizzate ogni giorno da ricercatori, medici, tecnici di laboratorio e pazienti, insieme alle loro famiglie, impegnati nei percorsi di cura e negli studi clinici del Centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro ricerche. Raccolta fondi: la sede va adeguata

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How philanthropy expanded access to health care for South Carolinas Sea Islands

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