Il ‘Marte’ riparte dal territorio | raccolta fondi per la nuova vita della mediateca

Dopo l’assegnazione in concessione dell’edificio, si apre una fase di avvio per la mediateca, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio nella definizione delle attività future. È stato avviato un percorso che prevede anche una raccolta fondi per sostenere la rinascita e la riqualificazione dello spazio. La fase di avvio coinvolge diverse iniziative volte a strutturare le proposte e le modalità di gestione condivisa.

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Tempo di lettura: 3 minuti A seguito dell’assegnazione in concessione del MARTE a Universe Srl, prende avvio un percorso di attivazione territoriale finalizzato alla definizione condivisa delle attività che animeranno la Mediateca nei prossimi mesi. Il progetto si basa sul coinvolgimento diretto di associazioni, cittadini, professionisti e imprese, chiamati a contribuire alla costruzione della futura programmazione culturale e formativa attraverso un modello di coprogettazione aperta. Un approccio orientato alla partecipazione attiva, alla valorizzazione delle competenze del territorio e alla generazione di valore collettivo. Sempre più associazioni del territorio stanno aderendo al percorso promosso per contribuire in modo concreto alla definizione dei contenuti e delle attività che saranno ospitate all’interno del MARTE.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il ‘Marte’ riparte dal territorio: raccolta fondi per la nuova vita della mediateca Notizie correlate Il campetto del Tricalle rinasce a nuova vita nel nome di Michael Luciani, attiva una raccolta fondi per i lavori“Abbiamo pensato – spiega Andrea Fornarelli, presidente dell'associazione - che riportare il sano sport nel rione del Tricalle fosse una priorità... Nuova vita per lo Zodiaco. Partita una raccolta fondi: "Così lo riapriamo a tutti". L’obiettivo è 12mila euroNuova vita per il teatro Zodiaco all’ex Villaggio Anic grazie all’iniziativa di quattro associazioni, Galla & Teo, Lady Godiva Teatro, Nerval Teatro...